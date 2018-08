Fiona Fitzpatrick om sin kommunisthyllning på Pride: ”Det blev fel”

När artistkombon Rebecca och Fiona uppträdde på Pridefestivalen under fredagskvällen så valde Fiona Fitzpatrick att göra det iklädd en tröja med den sovjetiska kommunistflaggan. På Twitter ber Rebecca och Fiona om ursäkt. ”Jag tänkte inte så långt när jag valde kläder, och det blev fel.”

Rebecca och Fiona uppträdde i Europride Park på fredagskvällen. Den ena medlemmen i duon, Fiona Fitzpatrick, har hamnat i ordentligt blåsväder efter att ha uppträtt i en tröja med kommunistsymbolen hammaren och skäran som skapades under Oktoberrevolutionen i Ryssland och sedermera blev emblemet på den sovjetiska statsflaggan.

Läs även: Rebecca & Fiona uppmanar att hota SD-väljare – får stöd av TV4 efter politiska utspelet

Journalisten Mattias Albinsson påpekar på Twitter att Sovjets historik när det gäller HBT-rättigheter är mörk.

"Rebecca och Fiona" uppträder med sovjetisk flagga under årets Pride. 1933 införde Stalin ökända "Artikel 121.1". Enligt den dömdes homosexuella män till straffarbete medan homosexuella kvinnor spärrades in på psykkliniker. #stockholmpride #svpol #val2018 pic.twitter.com/GpWTf3R4ld

DN-redaktören Johan Hilton är också kritisk.

Om det stämmer att Rebecca och Fiona uppträtt på Pride med hammaren och skäran över bröstet är det en regelrätt skymf mot de hbtq-personer som förföljts, trakasserats, fängslats och gått under i totalitära kommunistiska regimer. Extremt cyniskt.

Rebecca och Fiona har kommenterat framträdandet på Twitter:

Det stämmer tyvärr, och jag vill be om ursäkt! Jag tänkte inte så långt när jag valde kläder, och det blev fel. Utöver att be om ursäkt vill jag förtydliga att jag absolut inte står bakom några former av trakasserier, förföljelser eller brott mot mänskliga rättigheter. 💔

— Rebecca & Fiona (@RebeccaFiona) August 4, 2018