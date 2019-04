Föräldrar åtalas efter att ha gett undernärd tvååring otillräcklig vegankost

GÖTEBORG Ett föräldrapar åtalas för grovt vållande till kroppsskada efter att deras snart tvååriga dotter kommit in undernärd till sjukhus. Enligt läkare beror undernäringen på otillräcklig vegankost. – Vi fick konsultera våra kollegor på kliniken som precis varit i Afrika och jobbat med undernärda barn i u-länder, säger en läkare.



I mitten av februari larmades polisen till barnintensiven på Drottning Silvias Barnsjukhus i Göteborg där man fått in en kraftigt undernärd tvåårig flicka. Blodet var kraftigt försurat, och halterna av B12- och D-vitamin var så låga att de inte ens gick att mäta. Brist på B12-vitamin hämmar hjärnans utveckling och kan ge livslånga skador.

Nu åtalas föräldrarna för grovt vållande till kroppsskada, rapporterar SVT.

– Jag har aldrig tidigare stött på den här kombinationen i ett fall. Föräldraparet är oaktsamma när de ger sitt barn en ensidig kost, i samband med att man undanhåller barnet från samhälleliga instanser som ska kontrollera hur barnet mår, säger åklagare Ximena Bene till SVT.

Den tvååriga flickan är inte folkbokförd i Sverige och har aldrig undersökts av barnavårdscentralen. Modern har inte heller uppsökt mödravårdscentralen under sin graviditet, och barnet är helt ovaccinerat. Även om det inte är lag på att uppsöka BVC, menar åklagaren att kombinationen av att ge barnen ensidig kost och att inte kontrollera barnets mående tillsammans utgör brott.

Pappan, som beskriver sig själv som panteist som vigt sitt liv åt att bekämpa Mammon, förklarar i förhör varför han valt att inte registrera dottern hos Skatteverket.

– Därför att jag anser att Sverige som stat inte skall få äga henne och ta lån i hennes namn. Jag skall också avsäga mitt svenska medborgarskap för jag tror inte på det här med nationer och sånt.

Åklagaren inskärper också att det brottsliga inte är att ge barnet just vegansk kost, utan en ensidig och näringsfattig sådan.

– Barnet har inte fått en fullgod vegansk kost. Maten har bestått av bröstmjölk, brunt ris och frukt och grönt, säger Ximena Bene. Men pappan försvarar dieten.

– Allt annat är ju giftigt, på riktigt. Om vi nu inte flyttar ut i naturen och börjar döda djuren själva samt odla det mesta själva eftersom allt är besprutat. Jag kan inte ge henne kött från butiken för de innehåller massa gifter, stresshormoner, enorma mängder antibiotika och sjukdomarna som dessa existerar för att blockera. Jag kan aldrig rättfärdiga att ge henne dessa konsumentprodukter, uppger han i förhör.

När flickan kom in på sjukhuset led hon av vitaminbrist med blodvärden som var livshotande. Enligt sjukvårdspersonal kunde flickans liv räddas med liten tidsmarginal. Den ST-läkare som tog emot barnet uppger i förhör att hon tror att flickan hade varit död före lunch om de inte kommit in till sjukhuset. Socialtjänsten beslutade om ett omedelbart omhändertagande samma dag som flickan togs in på sjukhuset.

– Om livsmedelsverket baserat sina rekommendationer på uppdagad kunskap, det vill säga epigenetik istället för det förlegade forskningsfältet som kallades genetik, så hade cyanokobalamin [syntetiskt B12-vitamin, reds. anm.] varit förbjudet och jag tänker ej ge nervgift till min dotter oavsett hur många individer som förespråkar det. Min ringa kunskap inom just neurobiologi samt min kunskap inom kemiologi är mer än tillräcklig för det simpla beslutet oavsett om staten vill måla upp mig som lekman, säger pappan i förhör.

Pappan uppger att flickans tillstånd berodde på att hon varit magsjuk i fyra dagar, men flera läkare som Polisen talat menar att magsjukan inte ensam kan vara orsaken, men att den blev extra allvarlig eftersom flickan saknade reserver att ta av.

Pappan åtalas också för innehav av det narkotikaklassade preparatet tramadol, vilket han erkänner. Han anser dock att tramadol är ett gift, och att han enbart hade det för att använda som smärtlindrig vid behov. Båda föräldrar nekar till grovt vållande till kroppsskada.

