Förtroendet för Andersson faller kraftigt – Kristersson ökar

Förtroendet för S-ledaren Magdalena Andersson faller kraftigt i den senaste förtroendemätningen från Expressen/Verian. Andersson tappar hela 6 procentenheter sedan den förra mätningen i november, och får ett förtroende på 42 procent.

Jämför med Anderssons toppnotering i mätserien, i mars 2022 när hon noterade 62 procent, har Andersson tappat hela 20 procentenheter i förtroende, och är nu tillbaka till det förtroende hon hade när hon började som partiledare i november 2021.

Per Söderpalm, opinionsansvarig på Verian, pekar på S-ledarens hantering av avhopparen och politiska vilden Jamal El-Haj samt det uppmärksammade angreppet på youtubern och debattören Henrik Jönsson som förklaringar till Anderssons förtroendetapp.

– Det har varit en lång period som präglats av diskussionen runt riksdagsledamoten Jamal El-Haj, som nyligen nådde sin kulmen i och med att han petades och blev politisk vilde. Nyss kom dessutom en intervju i Dagens Nyheter som orsakade en omfattande debatt om Anderssons uttalanden om debattören Henrik Jönsson, säger han och fortsätter:

– Mätperioden har innehållit en hel del kritik mot S-ledarens hantering av de här frågorna. Därför är det kanske inte speciellt överraskande att hon tappar i förtroende.

Samtidigt ökar dessutom förtroendet för statsminister Ulf Kristersson (M) med 5 procentenheter till 35 procent, vilket innebär att avståndet mellan Andersson och Kristersson är det lägsta Verian uppmätt hittills.

– Under lång tid har Andersson haft en stor ledning över Kristersson, och det har varit en tydlig styrka för Socialdemokraterna i opposition att hon har haft betydligt högre förtroende än statsministern, säger Per Söderpalm, som tror att den politiska agendan under årets början har gynnat Kristersson.

– Inledningen av året har handlat mycket om Nato, försvarspolitik och utrikesfrågor där Ulf Kristersson har kunnat agera statsman. Det är också frågor där Moderaterna har relativt högt förtroende bland väljarna.

Förändringarna för både Andersson och Kristersson är statistiskt säkerställda. I övrigt är förändringarna små i mätningen. Jimmie Åkesson (SD) och Nooshi Dadgostar noterar minskningar med 1 respektive 2 procentenheter, medan Muharrem Demirok (C) och Daniel Helldén (MP) ökar med 1 procentenhet var.

För Ebba Busch (KD) och Johan Pehrson (L) är förtroendet oförändrat sedan förra mätningen. Avgående språkröret Märta Stenevi (MP) ingår inte i mätningen.

Verians förtroendemätning i februari Andelen väljare som har ganska eller mycket stort förtroende för partiledarna. Förändring sedan november 2023 inom parentes. *Statistiskt säkerställd förändring. 1. Magdalena Andersson: 42 procent (-6)* 2. Ulf Kristersson: 35 procent (+5)* 3. Jimmie Åkesson: 29 procent (-1) 4. Ebba Busch: 20 procent (0) 5. Nooshi Dadgostar: 17 procent (-2) 6. Johan Pehrson: 11 procent (0) 7. Muharrem Demirok: 5 procent (+1) 8. Daniel Helldén: 4 procent (+1)

