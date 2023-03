Fotbollsikon jämför brittiska regeringen med Nazityskland – sågas

I Storbritannien har premiärminister Rishi Sunaks regering presenterat nya lagar för att stoppa den illegala invandringen till landet som sker via småbåtar över Engelska kanalen. Det får fotbollsikonen Gary Lineker att rasa, som drar jämförelser med Tyskland på 30-talet. Nu sågas Lineker av både regeringen och flera tyckare varav vissa anser att han borde sparkas från sitt jobb på BBC.

På tisdagen annonserade den brittiska regeringen sin nya plan i parlamentet för att stoppa båtarna med illegala migranter. De nya lagarna skulle innebära att de migranter som tar sig in olagligt i landet aldrig någonsin får söka asyl och kommer att deporteras omedelbart.

– Min politik är väldigt enkel. Det är det här landet och er regering som ska bestämma vem som kommer hit, inte kriminella gäng, sade premiärminister Rishi Sunak på en pressträff.

Läs även: Illegala migranter ska skickas ut från Storbritannien och aldrig få återvända

Både oppositionen och aktivistorganisationer har kritiserat regeringen för planerna. De möter också kritik från den före detta fotbollsstjärnan och tidigare engelska landslagsspelaren Gary Lineker, som inte spar på krutet i en tweet om lagförslaget.

”Det här är bara omätligt grym politik riktad mot de mest sårbara människorna med ett språk som inte är olikt det som användes av Tyskland på 30-talet”, skriver Lineker.

There is no huge influx. We take far fewer refugees than other major European countries. This is just an immeasurably cruel policy directed at the most vulnerable people in language that is not dissimilar to that used by Germany in the 30s, and I’m out of order? — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 7, 2023

Lineker, som är programledare för BBC-programmet The Match of the Day, sågas hårt efter utspelet. Bland annat av utrikesminister Suella Braverman.

– Jag är besviken, uppenbarligen. Jag tycker det är ohjälpsamt att jämföra våra åtgärder – som är lagliga, proportionerliga och medkännande – med de som vidtogs av 30-talets Tyskland, säger Braverman till BBC.

Rishi Sunaks pressekreterare är också kritisk till fotbollsikonens jämförelse.

– Det är uppenbarligen en besvikelse att se någon vars lön finansieras av hårt arbetande brittiska skattebetalare (genom licensavgiften, reds. anm.) använda den typen av retorik och till synes avfärda deras legitima farhågor om småbåtarnas överfarter och illegal migration, säger Downing Street i ett uttalande.

Även oppositionsledaren Keir Starmer för Labour låter via en talesperson meddela att jämförelser med Nazityskland ”inte alltid är det bästa sättet” att argumentera för sin sak.

Uppmaning att sparka

BBC har sagt att de haft en ”uppriktig konversation” med Lineker om att public service-kanalen måste förhålla sig opartisk.

Somliga har även föreslagit att Lineker borde få sparken för sin jämförelse. Däribland Nigel Farage, tidigare partiledare för UKIP.

Andrew Bridgen got sacked for making WW2 references as an MP. So should Gary Lineker as a taxpayer-funded BBC pundit! — Nigel Farage (@Nigel_Farage) March 8, 2023

Fotbollsikonen kommenterar själv uppmaningarna om att få honom sparkad i en efterföljande tweet.

Great to see the freedom of speech champions out in force this morning demanding silence from those with whom they disagree. 👊🏻 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 8, 2023

På torsdagen säger han till reportrar att han står fast vid sitt uttalande och att han inte är rädd för att bli avstängd från BBC, rapporterar Metro UK.

I sociala medier skriver han att han även fortsättningsvis ska försöka stå upp för dem som han menar inte har någon röst.

I have never known such love and support in my life than I’m getting this morning (England World Cup goals aside, possibly). I want to thank each and every one of you. It means a lot. I’ll continue to try and speak up for those poor souls that have no voice. Cheers all. 👊🏻 — Gary Lineker 💙💛 (@GaryLineker) March 8, 2023

På sociala medier både hånas och sågas Lineker för sina utspel. Bland annat av författaren och debattören Douglas Murray.

Yes. It was just like this in Nazi Germany too. If you spoke out against the regime you simply got showered with praise. One of the many things that makes your comparison of the UK government border policy with Hitlerism so typically well informed. https://t.co/Yp34xRLpqk — Douglas Murray (@DouglasKMurray) March 8, 2023

Your knowledge of the 1930s-‘40s continues to astound, Gary. But while I’ve got you, do keep telling us how an ethnic minority Prime Minister and Home Secretary are just like Hitler. It’s such a great look for you, and doesn’t make you look at all entitled or doltish. https://t.co/gj2lAjw4uC — Douglas Murray (@DouglasKMurray) March 8, 2023

Gary, I came to this country as an immigrant in 1995.

There are currently almost as many people coming here ILLEGALLY every year as there were coming here LEGALLY the year I arrived. Please go back to talking about things you understand like hitting a ball with your head & feet. https://t.co/9w45LOWPRA — Konstantin Kisin (@KonstantinKisin) March 9, 2023

Texten har uppdaterats.

Läs även: Storbritannien skickar illegala invandrare till Rwanda