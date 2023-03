Illegala migranter ska skickas ut från Storbritannien och aldrig få återvända

Båtmigranter som korsat Engelska kanalen och tagit sig in i landet illegalt ska skickas ut och aldrig mer få återvända till Storbritannien. Det beskedet ger premiärminister Rishi Sunak.

Den brittiska regeringen föreslår nu nya lagar för att få bukt med den illegala invandringen över Engelska kanalen, rapporterar Daily Mail.

Bland annat föreslår man ett permanent förbud att återvända till landet för de som kommer in via ”irreguljära rutter”, exempelvis i småbåtar. Förhoppningen är att det ska skicka en signal om att det inte är lönt att ta sig in i landet utan tillstånd, och avskräcka migranter från säkra länder som Albanien.

– Illegal migration är inte rättvist mot brittiska skattebetalare, inte rättvist mot de som kommer hit lagligen och det är inte rätt att kriminella gäng ska få fortsätta med sin omoraliska handel, säger premiärminister Rishi Sunak till Daily Mail.

– Jag är fast besluten om att leverera på mitt löfte att stoppa båtarna. Så missta er inte, om du kommer hit olagligt kommer du inte att få stanna.

Det nya lagförslaget ska även hindra illegala migranter från att utnyttja lagstiftning om mänskliga rättigheter för att undvika att deporteras från Storbritannien.

Aktivistorganisationer som The Refugee Council är emellertid kritiska till lagförslaget och menar att det inte kommer stoppa den illegala invandringen.

– Det är ogenomförbart, kostsamt och kommer inte att stoppa båtarna, säger organisationens vd Enver Solomon till BBC.

