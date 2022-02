Fotbollsspelare sparkade katt i video – buas ut av hemmapubliken

STORBRITANNIEN Fotbollsspelaren Kurt Zouma är i blåsväder. Detta efter att fransmannen, som till vardags spelar i engelska West Ham United, sparkat och slagit en av sina katter i en viral video. Den 27-årige mittbacken har efter händelsen fråntagits sina husdjur.

I filmen, som tidigare publicerats av The Sun, syns Zouma släppa katten från sina händer och sedan sparka den som en fotboll. I nästa stund syns han jaga och kasta ett föremål mot katten för att därefter slå den i huvudet.



Kurt Zouma har i efterhand bett om ursäkt för beteendet och hans nuvarande klubb West Ham har i ett uttalande fördömt händelsen. Klubben har därtill dömt honom till böter på drygt 3 miljoner kronor (250 000 pund).

I kölvattnet av kattattacken har fotbollsspelaren dessutom fråntagits sina husdjur. Enligt den brittiska djurrättsorganisationen RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals) är katterna nu säkra och under deras beskydd.

Update on viral footage of cats

We'd like to reassure people that we're investigating and the cats are safe and in our care. We have been dealing with this since before the clip went viral online and we need to follow the proper legal process and not discuss due to UK GDPR laws. pic.twitter.com/LticInSmpn

— RSPCA (England & Wales) (@RSPCA_official) February 9, 2022