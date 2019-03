Frida Boisen: ”Greta Thunberg är på väg att bli vår världs frälsare”

View this post on Instagram

Livet på Digital Boot Camp i Palma. 🌴📲🧘🏼‍♀️🏃🏼‍♀️🏋️‍♀️ 💆‍♀️🌅 Knackar kod och föreläser om dark social på dagarna, ger en radiointervju om nycklar till hur du lyckas med influencer marketing med @p4jonkoping efter frukost, njuter av en massage på hotellets spa, yogar på morgnarna och löper på kvällarna. Och så äter vi ljuvligt god mat och pratar business och innovation. Det vill säga; vi lär oss massor av varandra. Så kul! Med @veckansaffarer grymt smarta & drivna läsare, entreprenörer och ledare. Tacksam. #digitalbootcamp #socialmedia #digital #innovation #travel #palma #speaker #digitalpassion #digitalsuccé