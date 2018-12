Göteborgs kommuns ”likabehandling” diskriminerade svenskfödda

GÖTEBORG Förvaltningarna inom Göteborgs kommun har fått uppdraget att kraftigt öka andelen chefer som har utomnordisk bakgrund. Nu slår Diskrimineringsombudsmannen, DO, fast att kommunens krav bryter mot diskrimineringslagen.

I sin budget för 2018 bestämde kommunfullmäktige i Göteborg att samtliga förvaltningar måste se till att andelen chefer som är födda utanför Norden ökar kraftigt under året. När DO fick in en anmälan om att trafikkontoret tog etnisk tillhörighet i beaktning när man rekryterade chefer gjorde ombudsmannen en tillsyn av fallet.

I kommunens yttrande till DO säger man bland annat att det finns en central handlingsplan som erbjuder handledning och utbildning till förvaltningarna om ”normkritisk kompentensbaserad rekrytering” och seminarier om ”normkritiskt tänkande”.

Det finns även en likabehandlingsplan som säger att ”sammansättningen av medarbetare ska spegla befolkningsstrukturen i kommunen”. Konkret innebär det att om flera kandidater till en chefsposition uppfyller de krav som arbetsgivaren ställer ”ska utrikesfödd kandidat erbjudas anställning i första hand”.

DO bedömer att det finns visst utrymme i lagen för att ge positiv särbehandling på basis av kön, men att någon liknande bestämmelse inte finns för etnicitet. ”Positiv etnisk särbehandling är således inte tillåten vid rekrytering, och inte heller i övrigt inom arbetslivets område”, skriver DO.

Ombudsmannen gör därmed bedömningen att Göteborgs kommun bröt mot diskrimineringslagen när man tillsatte chefstjänster med beaktande av de sökandes etnicitet. Beslutet går inte att överklaga men är samtidigt inte heller juridiskt bindande.

Läs även: Invandrarmammor får fler barn: ”Kan få pengar utan att göra någonting”

Prova PLUS för 69 kronor i månaden. Köp nu!