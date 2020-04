Gratis coronatester till alla i Los Angeles

LOS ANGELES Den amerikanska storstaden Los Angeles borgmästare Eric Garcetti meddelar på Twitter att alla invånare i staden nu erbjuds gratis testning för covid-19.

Eric Garcetti skriver att Los Angeles är den första stora staden i landet som erbjuder covid-19-testning till alla sina invånare, även de som inte har några symtom. Man prioriterar dock patienter som uppvisar symtom.

Announcing that L.A. is now the first major city in America to offer free COVID-19 testing to all residents. While priority will still be given to those with symptoms, individuals without symptoms can also be tested. Sign up at https://t.co/rHWABmXUEl. pic.twitter.com/TYqo6Bzwxe

— MayorOfLA (@MayorOfLA) April 30, 2020