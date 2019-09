Gröna partiernas skattesänkning sågas: ”Räcker till en pizza i månaden”

Både Centerpartiet och Miljöpartiet tar åt sig äran för den kommande skattesänkningen för glesbygden på upp till 137 kronor i månaden. Men sänkningen får kritik, bland annat av kommunstyrelsens ordförande i den berörda kommunen Bräcke som konstaterar att sänkningen räcker till en pizza i månaden.

På onsdagen presenterade Centerpartiets partiledare Annie Lööf en riktad skattesänkning för invånare i vissa glesbygdskommuner på 1 650 kronor om året.

– Vi ser en skatteklyfta mellan stad och land. Glesbygdskommuner har mycket högre kommunalskatt än övriga Sverige och samtidigt får just de kommuninnevånarna sämre service tillbaka. Då tycker vi att det är rimligt att göra en riktad skattesänkning till de nästan nio hundra tusen människor som bor i de 80 mest utsatta kommunerna i Sverige, sade Annie Lööf enligt SVT.

Omkring 830 000 personer, som bor i glesbygdsområden i norra och västra Sverige, kommer att få en skattesänkning på som mest 137 kr per månad.

Förslaget presenterades av Annie Lööf på Almedalsveckan under sommaren, men C har inte fått igenom hela sitt förslag. Framförallt är skattesänkningen mindre än C:s ursprungliga förslag på 310 kronor per månad, och berör dessutom färre kommuner.

Men även Miljöpartiet vill ta åt sig äran för skattesänkningen. MP:s språkrör Per Bolund, som också är finansmarknads- och bostadsminister, skriver i ett inlägg på Twitter att ”ett viktigt förslag från Miljöpartiets valmanifest genomförs nu”.

Bolund länkar även till ett inlägg från Miljöpartiets hemsida där man bland annat skriver att ”vissa delar av Sverige har andra förutsättningar än resten av landet. Nu sänker vi skatten för de som bor där avstånden är längre och tillgången till service är sämre.”

Ett viktigt förslag från Miljöpartiets valmanifest genomförs nu. Vi sänker skatten med 1 650 kronor per år för den som bor där avstånden är längre och tillgången till service är sämre. En del i den gröna skatteväxlingen som gör att hela landet kan växa!https://t.co/qtgIvFHbDm — Per Bolund (@bolund) September 4, 2019

Men alla är inte imponerade av de gröna partiernas skattesänkning. Jörgen Persson (S), är kommunstyrelsens ordförande i Bräcke, som berörs av skattesänkningen.

– 137 kronor räcker till en pizza i månaden. Det hade kanske varit trevligt – om våra medborgare hade haft en pizzeria att gå till. Men den servicen är borta sedan länge, som så mycket annat, säger Persson till Expressen.

Skattesänkningen, som förhandlat fram av partierna inom Januariöverenskommelsen, S, C, L, M och MP, får även kritik av Kommunals ordförande Tobias Baudin.

– Jag är helt övertygad om att medlemmarna i Kommunal hellre hade sett fler kollegor. För 1,35 miljarder kronor som skattesänkningen kostar hade man kunnat anställa 3 100 undersköterskor, säger Baudin till Expressen.