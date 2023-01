Hannahs (L) sågning av Demirok (C): ”Finns inget mer woke än att vara muslim OCH medlem i Svenska kyrkan”

Liberalernas riksdagsledamot Robert Hannah totalsågar Centerpartiets föreslagna partiledare Muharrem Demirok, som han kallar för ”woke” i ett inlägg på Twitter. ”Centern har rört sig bort från liberalismen till att precis som Svenska kyrkan göra woke till överideologi” skriver Hannah vidare i inlägget, som får hård och hätsk kritik från vänster.

På onsdagen meddelade Centerpartiets valberedning att man föreslår Muharrem Demirok, tidigare kommunalråd i Linköping, som ny partiledare för Centerpartiet efter Annie Lööf. Detta trots att Corren avslöjat att han dömdes för misshandel vid två tillfällen på 90-talet.

Demirok har även uppmärksammats för ett utfall mot äldre vita män på Twitter. ”Vet ni vad jag är riktigt j.vla trött på? Äldre, priviligierade och, I dare say it, vita män. De slänger ur sig påståenden, gissningar och rena osanningar som de hävdar är fakta, sen blir de kränkta när man ifrågasätter eller rent av motbevisar deras ’perfekta’ tes”, skrev Demirok i en tweet som sedan dess har raderats.

Riksdagsledamoten Robert Hannah (L) sågade Demirok och Centerpartiet i ett inlägg på Twitter på onsdag kväll. ”Det finns inget mer woke än att vara muslim OCH medlem i Svenska kyrkan. Det är helt ologiskt men logiskt med Cs nya ideologi. Centern har rört sig bort från liberalismen till att precis som Svenska kyrkan göra woke till överideologi” skriver Hannah.

Hannahs inlägg får hård kritik från olika vänsterkonton. ”Jesus var ju mycket för rättvisa. Om det är det som du menar med woke, ska Svenska kyrkan förstås också vara woke” skriver svenska kyrkans tidigare ärkebiskop Ante Jackelén.

”Du vet väl om att liberaler are supposed to be woke. Medvetenhet om rasism, jämlikhet och jämställdhet” skriver Isa Ponturo, projektledare på Svenska Basketbollförbundet.

Andra går till mer personliga angrepp. ”Men vad är det för fel på dig?? Är du bara ett gnälligt troll numera? Liberal tycks du slutat vara i alla fall. SD ringde och ville ha sina argument tillbaka” skriver Petra Hall.

Daniel Ekman frågar Hannah om varför han lånat ut sin ”hjärna till Hanif Bali.”

”Du är ju knappt skrivkunnig. Får du ingen hjälp?” skriver författaren och poddaren Sebastian Mattsson.

