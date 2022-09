Har ”BEAST” tatuerat över pannan – blir efterlyst av polis

Polisen i Murray River i Australien efterlyser Jaimes Sutton, då han inte infunnit sig till domstol i ett ärende som rör misshandel och skadegörelse.

Polisen borde ha goda utsikter att gripa Sutton, då han har hela ansiktet fullt av tatueringar, bland annat texten ”BEAST” skriven rakt över pannan. Han har också ”Game over” tatuerat på knogarna.

På sociala medier gör sig flera lustiga över efterlysningen av den rejält avvikande mannen. ”De kommer aldrig ta den här killen. Han bara smälter in” skriver en person.

They’ll never find this bloke. He’ll blend right in. https://t.co/qiDIeVa31p

”Om han bara kammar sig på ett annat sätt kommer han klara sig” skriver en annan användare.

If he just combs his hair a different way he’ll be right. https://t.co/id9w4szaXQ

— Denis Dunn 🌏 (@DenisJohn71) September 28, 2022