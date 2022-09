Här kör tåget på polisbil med misstänkt i – lämnades kvar på spåret

Yareni Rios-Gonzalez, 20, greps av polis utanför Fort Lupton, Colorado, misstänkt för att ha hotat medtrafikanter med pistol. Polisen placerade Rios-Gonzales i en polisbil – som de lämnade kvar på ett tågspår medan de undersökta hennes bil.

Filmer som polisen släppt från polisernas kroppskameror visar hur de undersöker Rios-Gonzalez bil när ett tåg börjar tuta. Även då dröjer det innan poliserna inser vad som håller på att hända.

En polis är vid polisbilen när tåget kommer åkande, men hinner inte agera innan tåget kör in i den stillastående polisbilen i hög hastighet.

– Polisbilen blev påkörd av ett tåg. Skicka sjukvårdare. Den misstänkte var i fordonet som tåget körde på, säger en kvinnlig polis i radion efter kraschen.

BREAKING: We have obtained an 8 minute video clip showing when a train hit a Platteville Police cruiser with a suspect inside. The suspect is alive and in the hospital with multiple injuries. We are reviewing the video now. Here's a 40 second portion of the video. 1/ pic.twitter.com/9rIfSOrDm9

— Jeremy Jojola (@jeremyjojola) September 23, 2022