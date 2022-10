Här buas presidentfrun ut på jättearenan

USA På söndagskvällen amerikansk tid besökte president Joe Bidens fru Jill Biden arenan Lincoln Financial Field i Philadelphia i samband med en NFL-match mellan Philadelphia Eagles och Dallas Cowboys. Det uppskattades inte av supportrarna varav flera började bua och skrika ”Fuck Joe Biden”.

Anledningen till presidentfruns besök var att väcka uppmärksamhet kring Vita husets initiativ mot cancer, rapporterar Fox News.

På planen fick hon sällskap av tidigare cancerpatienter som återhämtat sig från sjukdomen och tillsammans sjöng de Philadelphia-lagets kampsång ”Fly, Eagles Fly” innan matchen tog fart.

Jill Biden – som precis som sin make är en stor supporter av det amerikanska fotbollslaget Philadelphia Eagles – skriver glatt om besöket på Twitter.

It’s a special night for this Philly girl — I get to cheer on my @Eagles alongside these brave cancer survivors and their families.

Thank you @NFL for raising awareness through Crucial Catch. We all have a role to play in ending cancer as we know it. #CancerMoonshot pic.twitter.com/VfCdbrl2ce

— Jill Biden (@FLOTUS) October 17, 2022