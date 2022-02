Här byts ukrainaren in – till stående ovationer

PORTUGAL Den ukrainske fotbollsspelaren Roman Jaremtjuk hade svårt att hålla tårarna tillbaka när han byttes in för Benfica. Han möttes av stående ovationer och stöd från bägge lagen, rapporterar SVT.

På söndagen spelade Benfica mot Vitória SC på Estádio da Luz i Lissabon. I 62:a minuten byttes Roman Jaremtjuk in i matchen som slutade 3-0 för hans lag Benfica.

Ukrainaren Jaremtjuk, vars hemland invaderats av Ryssland, ikläddes kaptensbindeln och möttes av stående ovationer från publiken. Båda lagen visade honom och Ukraina stöd, och som filmen nedan visar var Jaremtjuk nära att brista ut i tårar.

På söndagen meddelade Fifa att Ryssland inte kommer att uteslutas från att spela playoff till fotbolls-VM, trots att Sverige, Tjeckien och Polen vägrar att möta landet. Ryssland får spela som ”Ryska fotbollsunionen”, under neutral flagg och på neutral plan, rapporterar Sportbladet.

Karl-Erik Nilsson, ordförande på Svenska Fotbollförbundet, meddelar att Sverige står fast vid sin bojkott trots Fifas beslut.

– Det var inte alls vad vi hade hoppats på. Vår uppfattning är ju inte annorlunda i dag och situationen har ju inte förändrats i Ukraina bara för att vi har fått det här beskedet från Fifa, säger Nilsson.

– Vi behöver ha med oss alla förbunden för att kunna övertyga Fifa att ta ett skarpare beslut i den här frågan. Det återstår en hel del att göra på måndag.

Cezary Kulesza, det polska fotbollsförbundets ordförande, skriver på Twitter att Fifas beslut är oacceptabelt och att Polen inte tänker spela mot ryssarna, oavsett vad deras lag kallas.

Today’s FIFA decision is totally unacceptable. We are not interested in participating in this game of appearances. Our stance remains intact: Polish National Team will NOT PLAY with Russia, no matter what the name of the team is.

— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 27, 2022