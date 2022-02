Fotbollslandslaget vägrar spela mot Ryssland i VM-play-off

Svenska Fotbollförbundet meddelar att det svenska herrlandslaget inte kommer att spela en eventuell playoff-match mot Ryssland, och uppmanar samtidigt FIFA att ställa in de play off-matcher i mars där Ryssland ska delta.

– Den olagliga och djupt orättfärdiga invasionen av Ukraina omöjliggör för närvarande allt fotbollsmässigt utbyte med Ryssland, säger Svenska Fotbollförbundets ordförande Karl-Erik Nilsson.

– Vi uppmanar därför FIFA att fatta beslut om att de playoff-matcher i mars där Ryssland medverkar ställs in. Men oavsett vad FIFA väljer att göra kommer vi inte spela mot Ryssland i mars, fortsätter han.

– Vi har svårt att tro att FIFA inte kommer att följa vår uppmaning. Ryssland kan inte vara med så länge detta vansinne pågår.

Den 24 mars ska Ryssland spela mot Polen i Moskva i en play-off match inför VM. Samma datum ska Sverige möta Tjeckien på Friends Arena. De vinnande lagen i respektive match ska sedan mötas i Moskva den 29 mars.

På lördag förmiddag meddelade Polens fotbollsförbund att laget vägrar spela sin play-off match mot Ryssland, och att man samtalade med Sverige och Tjeckien om ett enat uttalande till FIFA.

No more words, time to act! Due to the escalation of the aggression of the Russian Federation towards Ukraine the Polish national team does not intend to play the play-off match against Russia. We are in talks with 🇸🇪 and 🇨🇿 federations to bring forward a joint statement to FIFA.

— Cezary Kulesza (@Czarek_Kulesza) February 26, 2022