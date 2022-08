Här dör den gravida kvinnan och hennes spädbarn i eldhavet – sex döda i vansinneskrasch

En ettåring och hans gravida mor hör till de sex personer som dött efter att en kvinna kört mot trafikljus i mycket hög hastighet i Windsor Hills i Los Angeles, Kalifornien, på torsdagen rapporterar New York Post. Ytterligare åtta personer skadades i vansinneskraschen, som fångades på övervakningskamera.

Sjuksköterskan Nicole Linton, 37, har arresterats av polis som misstänkt för dråp efter vansinneskraschen, rapporterar Los Angeles Times.

Både den Mercedes Linton körde och ett av fordonen hon körde in i fattade eld i den våldsamma kraschen, vilket syns på den övervakningsfilm på kraschen som släppts. En bil ska ha slitits i två delar i kraschen, medan andra personer kastades ut ur sina fordon.

Disturbing security cam video of the catastrophic crash in Windsor Hills… New details NOW on @ABC7 Eyewitness News at 5pm pic.twitter.com/CQU6y3rHHv

— Chris Cristi (@abc7chriscristi) August 4, 2022