Här fångas syra-attacken på film

LONDON Två män attackerades med frätande syra efter en biljakt i London. Attacken fångades på film som spreds på sociala medier, där man ser de attackerade männen få hjälp av förbipasserande med att skölja bort syran med vatten.

En film som sprids på sociala medier visar hur två män i en bil attackeras med syra i London på fredag kväll. Enligt vittnen föregicks attacken av en biljakt på Cricketfield Road som slutade med att ena bilen körde in i en vägg, rapporterar Metro UK.

Föraren i den andra bilen gick fram till förarsidan och kastade in den frätande syran på männen i den krockskadade bilen, och körde sedan i väg.

De två männen kom ut ur bilen och tog av sig sina kläder, och fick sedan hjälp av förbipasserande att skölja bort den frätande syran med vatten.

Läs även: Somalier i London skickar sina barn till Östafrika för att undvika knivvåld

Polis tillkallades till platsen och de attackerande männen, som är i 20-års-åldern, togs till sjukhus, där deras skador bedömdes som ”ej livshotande”, enligt uttalande från polis.

Ett av offren för syra-attacken ska enligt Daily Mail ha kommenterat om händelsen i en film på Snapchat. En man ler mot kameran och säger att ”You fucked up, you should’ve killed me”.

Shocking images of Acid Attack recorded exactly when the guy was throwing it to the two males inside the car in east London. pic.twitter.com/0BhkUlTab1

— Ray phill (@MotorcycleTheft) June 22, 2019