Här häcklas Macron under talet: ”Var är fransk demokrati?”

På tisdagen höll Frankrikes president Emmanuel Macron ett tal i den nederländska staden Haag, vilket var starten på ett två dagar långt statsbesök i landet. Då avbröts han av en grupp häcklare i publiken.

– Jag tror vi tappade något. Var är fransk demokrati? skrek en av häcklarna.

I ett klipp från händelsen ser man hur den franske presidenten precis ska påbörja sitt anförande vid Nexus-institutet i Haag när han plötsligt avbryts av frågan.

– Var tappade vi den? fortsätter häcklaren.

– Jag kan svara på den här frågan, om du ger mig lite tid, svarar Macron.

Han avbryts då ånyo.

🇫🇷🇳🇱 Emmanuel #Macron ’s speech in the Netherlands was interrupted by protesters, the first of whom shouted, “I think we lost something. Where is French democracy?” ⤵️ pic.twitter.com/UOba6Elyh1

I en annan film från händelsen syns en av häcklarna i publiken med en banderoll med texten ”President of violence and hypocrisy” (Svenska: ”Presidenten av våld och hyckleri”).

Demonstranterna avlägsnades därefter från platsen enligt reportrar som befann sig platsen, skriver Reuters.

Macron fortsatte sedan sitt anförande.

– Det finns platser där du kan ha våld, det här precis den sortens plats där den här sortens uttryck är förbjudna, sade han.

🔴 #LIVE : 🇫🇷🇳🇱 “There are places you can have violence, this is exactly the type of place where this type of expression is forbidden”, said Emmanuel #Macron in response to demonstrators who interrupted his speech in the Netherlands ⤵️ pic.twitter.com/9G5ZV1CsjW

Massiva protester i Frankrike

I Frankrike har massiva protester mot Macron pågått de senaste månaderna med anledning av den pensionsreform han planerat att genomföra, som ska höja den franska pensionsåldern från 62 till 64.

Protesterna mot Macrons pensionsreform inleddes med ett antal generalstrejker och demonstrationer den 19 januari i år, och har vid flera tillfällen urartat i kravaller.

På torsdag planerar franska fackföreningar att hålla nya landsomfattande demonstrationer mot reformen. Enligt opinionsmätningar är dessutom en majoritet av franska väljare mot pensionsreformen och stöttar protesterna.

Men den franske presidenten har trots det stått på sig och tänker fortfarande genomdriva reformen, vilket han adresserade i sitt tal under tisdagen.

– När jag jämför så borde de (franska demonstranter) vara mindre arga på mig, för i ert land är den mycket högre, och i många länder i Europa är den mycket högre än 64, sade han under talet enligt Reuters.

Kritiseras efter uttalande om Taiwan

Utöver protesterna på hemmaplan har Macron dessutom fått utstå hård kritik internationellt efter att ha mött Kinas diktator Xi Jinping i ett tre dagars långt statsbesök.

I en intervju på planet hem från statsbesöket i Kina uttalade han sig om europeisk utrikespolitik och sade att EU bör hålla sig undan en eventuell konflikt mellan USA och Kina om Taiwan.

– Europa måste minska sitt beroende av USA och undvika att dras in i en konfrontation mellan Kina och USA om Taiwan, sade Macron enligt Politico.

Uttalandet har lett till hård kritik internationellt där Macron anklagats för att springa det kinesiska kommunistpartiets ärenden. Bland annat har han kritiserats av den amerikanske senatorn Marco Rubio (R).

We need to find out if @EmmanuelMacron speaks for Europe

After his 6 hour meeting in China he told reporters that Europe should create distance with the U.S. & should not get involved in supporting America over China when it comes to Taiwanhttps://t.co/xoFmUGkumH pic.twitter.com/Ps718bXSyn

— Marco Rubio (@marcorubio) April 9, 2023