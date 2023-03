Här smyger Macron av sig lyxklockan i direktsändning

Frankrikes president Emmanuel Macron smög bort en klocka värd en månadslön från handleden mitt under en direktsänd intervju om hans impopulära pensionsreform.

Elva minuter in i sändningen placerar presidenten vänstra armen under bordet medan han fortsätter besvara en fråga. När vänstra handen är synlig igen har klockan han tidigare hade försvunnit.

Den försvunna klockan kommenterades snabbt på sociala medier, där klockan bland annat påstods vara av märket F.P Journe värd 80 000 euro.

Macron while asking for sacrifices from the French people realizes he is wearing a € 80,000 watch and like a magician makes it disappear under the table. Unworthy. pic.twitter.com/zRiQWFAR1M

