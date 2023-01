Här hotar iranska toppen Charlie Hebdo efter nedkissade ayatollan

Iranska revolutionsgardets överbefälhavare Hossein Salami hotar den franska tidningen Charlie Hebdo efter deras karikatyrtävling där Irans högste religiösa ledare ayatolla Ali Khamenei bland annat blev kissad på av en kvinna.

– Förr eller senare kommer muslimerna ta hämnd, sade Salami, som påminde om mordförsöket på Salman Rushdie nyligen.

Satirtidningen Charlie Hebdo utlyste nyligen en tävling för de bästa karikatyrerna av Irans högste religiösa ledare ayatolla Ali Khamenei med anledning av det pågående upproret i Iran. Bland de vinnande bidragen märktes en bild där Khamenei blev kissad på av en kvinna.

Läs även: Nerkissad ayatollah och bomb i turbanen – här är vinnarna i Charlie Hebdos tävling

Nu reagerar en av Irans högste ledare på den kontroversiella tidningens tilltag. Hossein Salami, överbefälhavare för inflytelserika Islamska revolutionsgardet, påminner i ett uttalande tidningen och franska folket om attentatet mot Salman Rushdie förra året.

– Bråka inte med muslimerna. För över 30 år sedan förolämpade Salman Rushdie Koranen och agerade fräckt mot profeten. Efter det höll de honom i hemska gömställen. Men en dag, efter 30 år, tog en ung och nitisk muslim en modig hämnd på honom, säger Salami.

Det var den 12 augusti förra året som 24-årige Hadi Matar sprang up på scenen och knivhögg Rushdie flera gånger under ett föredrag på Chautauqua Institution i New York. Rushdie överlevde mordförsöket, men blev av med synen i ett öga och bruket av ena handen.

Skälet till attacken var en fatwa från Iransk tidigare högste religiösa ledare ayatollah Khomeini om att mörda Rushdie från år 1989.

– Salman Rushdie kommer aldrig tillbaka. Nu har ni (Charlie Hebdo) gjort detta stora misstag. Det spelar ingen roll när, förr eller senare, kommer muslimerna kräva hämnd, säger Salami i uttalandet, som sändes på iranska Hamoon TV den 14 januari och har översatts av Memri.

IRGC Commander-in-Chief Gen. Salami Threatens Charlie Hebdo: Look What Happened to Rushdie; Sooner or Later, We Will Exact Our Revenge; Arresting or Killing the Avengers Will Not Bring Back the People Who Will Be Killed #Iran #IRGC #France #CharlieHebdo #terrorism pic.twitter.com/E7p4LwgwsG

— MEMRI (@MEMRIReports) January 16, 2023