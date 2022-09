Här kan Partiet Nyans få mandat efter valet: ”Mycket talar för en överraskning”

”Mycket talar för en överraskning under valnatten”, skriver Nyans partiledare Mikail Yüksel på Twitter samtidigt som han uppger Valmyndigheten beslutat att leverera partiets röster i vad han kallar för ”särskilda påsar”. Vad han menar med utspelet har Valmyndigheten svårt att svara på. Men troligen syftar han på att partiet i en del kommuner och regioner bedöms ha en chans att få ett mandat.

– Partiet Nyans är ett rapportparti i bland annat Västra Götaland, säger Valmyndighetens pressekreterare Lars Aden Lisinski till Nyheter Idag.



”Dessa påsar används egentligen endast för dem etablerade partierna. Det innebär att Partiet Nyans röster kommer räknas under valnatten”, skriver Yüksel i tweeten.

Valmyndigheten har beslutat att leverera Partiet Nyans röster i så kallade "särskilda påsar". Dessa påsar används egentligen endast för dem etablerade partierna.

Det innebär att Partiet Nyans röster kommer räknas under valnatten. Mycket talar för en överraskning under valnatten. — Mikail Yüksel 🕊 (@MikailYuksel_) September 10, 2022

Vad Yüksel exakt menar med tweeten kan bara han svara på.

Men Lars Aden Lisinski, pressekreterare på Valmyndigheten, förklarar för Nyheter Idag att det finns något som kallas för ”rapportpartier”, och att det sannolikt är det som partiledaren syftar på.

– Rapportpartier är partier som särredovisas i den preliminära rösträkningen på valkvällen. Det vill säga alla riksdagspartier – Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokraterna, etc. – får sin egen stapel. Och mindre partier som inte förväntas få något mandat placeras in under ”Övriga partier”. Sedan särredovisas de i den slutliga räkningen.

– Partiet Nyans är ett rapportparti i bland annat Västra Götaland. Det betyder att de valsedlarna särredovisas just på valkvällen och packas i egna omslag, och det är väl det vi gissar att de menar med ”påsar”. För övriga partier packas i gemensamma omslag inför den slutliga räkningen.

Inte rapportparti till riksdagen

Exakt hur många regioner eller kommuner Partiet Nyans är ett rapportparti i kan inte Lisinski svara på. Men de är det i åtminstone Västra Götalands region, Göteborgs kommun och Malmö kommun. Däremot är de inte ett rapportparti på riksdagsnivå.

– Vi gissar att de har fått besked från Länsstyrelsen att de räknas som ett rapportparti, så det är ingen överenskommelse mellan oss på Valmyndigheten och Partiet Nyans, det är inte så det fungerar, säger Lisinski.

I övrigt är det inget annat parti än riksdagspartierna som räknas som rapportpartier till riksdagen i år.

– De enda som är för riksdagen är de partier som idag sitter i riksdagen.

Varje parti som redan sitter kommunfullmäktige eller regionfullmäktige räknas som ett rapportparti till samma instans även i år. Man kan också räknas som ett rapportparti om man enligt en sammanvägning av ett visst antal opinionsundersökningar ser ut att ha en chans att få ett mandat.

– För varje kommun- och regionval kan det finnas max 15 rapportpartier. Men det är Länsstyrelsen som tar beslut om dem, vilka de ska vara.

Alla röster räknas under valkvällen

”Partiet Nyans röster kommer räknas under valnatten”, deklarerade Yüksel i sin något triumfatoriska tweet. Det kommer emellertid alla andra partiers röster också att göras.

– Alla röster räknas på valkvällen, det är bara det att det är de partier som är rapportpartier som får egna staplar. De särredovisas medan alla andra som inte är rapportpartier hamnar under den som kallas ”Övriga partier”. Det är just för att på valkvällen är målet att man ska få ett preliminärt resultat så snabbt som möjligt, säger Lisinski.

I den slutliga räkningen, som påbörjas måndag morgon, särredovisas varje enskilt parti.

Mikail Yüksel har tidigare klargjort att han inte kommer besvara frågor eller ge kommentarer till Nyheter Idag.

– Jag ger inte intervjuer i högerextrema sajter, sade Yüksel till Nyheter Idag.

