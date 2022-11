Här kraschar planen mitt under flyguppvisningen

Mitt under en flyguppvisning i Dallas, Texas, på lördagen kraschade två gamla plan från andra världskriget-eran in i varandra och störtade mot marken. Åtminstone två personer omkom i kraschen, rapporterar BBC.

I en video från händelsen ser man hur ett mindre plan åker in i ett större varpå de båda kolliderar i en våldsam krasch.

Händelsen inträffade vid en minnesuppvisning i närheten av Dallas och ett av planen var en Boeing B-17 Flying Fortress.

Det stod till en början inte klart hur många som befann sig i planen vid kollisionen. Men åtminstone två piloter – Terry Barker och Len Root – rapporteras ha omkommit i kraschen. Andra mediehus har rapporterat att dödssiffran kan uppgå till sex personer, skriver BBC.

Dallas borgmästare Eric Johnson har uttalat sig om tragedin på Twitter.

The videos are heartbreaking. Please, say a prayer for the souls who took to the sky to entertain and educate our families today.

— Mayor Eric Johnson (@Johnson4Dallas) November 12, 2022