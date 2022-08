Här misshandlas gatuförsäljaren till döds – kallade kvinna för ”vacker”

På fredagen misshandlades den nigerianska gatuförsäljaren och tvåbarnsfadern Alika Ogorchukwu, 39, till döds i staden Civitanova Marche i Italien medan vittnen filmade misshandeln utan att ingripa, rapporterar The Sun.

Filippo Claudio Giuseppe Ferlazzo, 32, har gripits som misstänkt för dådet. Enligt polisen inledde han den dödliga misshandeln av den handikappade Ogorchukwu med att ta ifrån honom hans krycka och slå honom med den.

På en film av misshandeln som spridits på sociala medier ser man hur Ferlazzo brottar ned Ogorchukwu på marken och håller fast honom.

🇮🇹 Nigerian street vendor Alika Ogorchukwu was beaten to death in the middle of the street in the Civitanova Marche region of Italy.

✖️The people around watched the brutal murder of the disabled man while recording the event. pic.twitter.com/b9eOE2KcSE

