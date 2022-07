Här slåss familjerna på Disney World – tre gripna och en till sjukhus

På onsdag kväll drabbade två familjer samman utanför Magic Kingdom på Disney World i Florida i ett storslagsmål som filmades och spreds på sociala medier. Tre personer greps och en person behövde sjukhusvård, uppger Orange County Sheriff’s Office till Fox35 Orlando.

På filmer från händelsen ser man omkring tio personer inblandade i slagsmålet, där andra besökare försökte skilja de stridande åt innan nöjesparkens personal ingrep.

”Det verkar som det tog omkring två minuter för säkerhetspersonal att komma till platsen. Polisen kom omkring fem minuter senare” skriver en av personerna som filmade slagsmålet till Fox35 Orlando.

This video of a Magic Kingdom fight posted on Facebook is crazy.

But I’m with the person who filmed this. Where is security?? pic.twitter.com/rKnRAgFef2

— sweetisme (@sweetisme3) July 21, 2022