Här överfaller tonårspöbeln soldaterna – nio gripna efter gruppmisshandel

Nio tonåringar arresterades på tisdagen som misstänkta för grov misshandel av tre marinsoldater i San Clemente, Kalifornien, under helgen, rapporterar New York Post.

Fyra män och en kvinna misstänks för grov misshandel med dödligt vapen och har satts på ungdomshäkte. Övriga fyra misstänks för misshandel. De misstänktas namn har inte offentliggjorts på grund av deras låga ålder.

Misshandeln av de lediga soldaterna filmades och spreds på sociala medier, och överfallet ska ha föregåtts av att soldaterna bad tonåringarna att sluta skjuta fyrverkerier.

– Vi sade till dem att vi var marinsoldater så att de skulle förvinna – men de gjorde inte det. De bara fortsatte, säger Hunter Antonino, som var ett av offren.

Group of Marines are attacked in San Clemente by unruly mob of teenagers pic.twitter.com/gtPxgK70FC

— Detect Fights 💕 (@detectfights) May 30, 2023