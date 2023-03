Här skjuter polisen ihjäl skolskytten

Polisen i Nashville, Tennessee, släppte på tisdagen en film från en polis kroppskamera som visar hur ingripande poliser skjuter ihjäl skolskytten Audrey Hale, efter att denne mördat sex personer på den kristna privatskolan Covenant School.

På måndagsmorgonen tog Audrey Hale, 28, sig in på den kristna privatskolan Covenant School i Nashville och sköt ihjäl sex personer, varav tre nioåriga barn och tre vuxna.

Massakern avbröts av polis som kom till platsen och sköt ihjäl Hale klockan 10.27 lokal tid, 14 minuter efter att larmet inkommit.

Nu har polisen i Nashville släppt en film från en av polisernas kroppskameror som visar hur poliserna skjuter ihjäl den beväpnade Hale på skolan

🚨 BREAKING: Police have released body-camera footage of the Nashville officers fatally shooting transgender shooter Audrey "Aiden" Hale inside the Covenant School yesterday. pic.twitter.com/Pgmw1fJnbY

— Mia Cathell (@MiaCathell) March 28, 2023