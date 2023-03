Transperson utförde massaker på kristen skola

På måndagsmorgonen amerikansk tog Audrey Hale, 28, sig in på den kristna privatskolan Covenant School i Nashville. Väl där sköt Hale – en transperson och är en tidigare elev på skolan – ihjäl sex personer, varav tre nioåriga barn och tre vuxna.

I en film som publicerats av Nashville-polisen syns Hale köra till skolan och hur hon därefter vandrar genom korridorerna med ett automatvapen i händerna.

Active shooter Audrey Elizabeth Hale drove to Covenant Church/School in her Honda Fit this morning, parked, and shot her way into the building. She was armed with 2 assault-type guns and a 9 millimeter pistol. pic.twitter.com/mIk2pDmCwQ

