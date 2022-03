Här skjuter terroristen ihjäl bilförare i Israel efter att ha mördat två ukrainare

Minst 5 personer har dödats i en terrorattack i en förort till Tel Aviv på tisdagen. Alarabiya News rapporterar att två av de avlidna efter tisdagens terrorattack var ukrainare, enligt uppgift från israelisk polis.

De avlidna ukrainarna var 23 respektive 32 år gamla och liksom övriga dödsoffer män. De ska ha befunnit sig i Israel en längre tid och var inte flyktingar från Rysslands pågående anfallskrig mot Ukraina.

Terroristen Diaa Armashah, en palestinier från byn Yabad på Västbanken, inledde terrordådet genom att döda de båda ukrainska männen som satt utanför en butik. Därefter sköt han ihjäl ytterligare två israeler i närheten och en polis som kom till platsen, innan han själv sköts ihjäl av polis.

En film som delas av den propalestinska journalisten och aktivisten Haidar Akarar visar hur terroristen skjuter en bilförare till döds. Akarar kallar den mördade israelen för en ”sionistisk bosättare”.

VARNING FÖR STARKA BILDER.

🔴 Occupied Palestine: The moment a Zionist settler was shot from zero distance, east of #TelAviv.#Palestine #FreePalestine #فلسطين pic.twitter.com/ifpEK06IS8

— Haidar Akarar (@HaidarAkarar) March 29, 2022