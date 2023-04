Här slår brottaren ned sin motståndare efter förlusten

Efter att ha förlorat en brottningsmatch i en ungdomsturnering i Oak Park, Illinois skulle Hafid Alicea från Maine West High School ta sin motståndare Cooper Corder från Spar Academy i hand. Men istället valde han att slå ned honom med en så kallad ”sucker punch”, rapporterar New York Post.

På en film från händelsen som sprids på internet ser man hur Corder faller ihop efter smällen, medan Alicea förs bort.

Hafid Alicea of Maine West (IL) throws a sucker punch at the line

Youth wrestler sucker punches rival in the FACE during post-game handshake after defeat

The incident between both eighth graders took place at a tournament in Illinois pic.twitter.com/DwKgTevpgx

— Truthseeker (@Xx17965797N) April 19, 2023