Hat och hån mot ”Dumle” efter mordet

Mordet på Mehdi ”Dumle” Sachit möts av jubel bland användare på sociala medier. Sachit misstänktes bland annat för medhjälp till mordet på Nils ”Einár” Grönberg, men var framförallt avskydd för att han deltog i en uppmärksammad gruppvåldtäkt år 2014.

På juldagen sköts den gängkriminelle rapparen och våldtäktsmannen Mehdi ”Dumle” Sachit ihjäl i Rinkeby. Sachit hade kopplingar till det kriminella gänget ”Dödspatrullen” som låg i en uppmärksammad och blodig konflikt med gänget ”Shottaz”.

Men det fanns även andra skäl till att personer kan haft anledning att röja Sachit ur vägen. Enligt Aftonbladet var Sachit vid sin död fortfarande skäligen misstänkt för medhjälp till mordet på den välkände rapparen Nils ”Einár” Grönberg i oktober förra året.

Sachit började umgås med Grönberg en tid innan mordet, och misstänks för att ha tipsat mördarna om var Grönberg befann sig, vilket kallas för att ”goa” i gängmiljön.

– Nu kanske Einár-utredningen inte kommer klaras upp, säger en källa till Aftonbladet.

Sachit umgicks även med rapparen Rozh Shamal innan denne mördades i juni 2019. Sachit greps först som misstänkt för mordet på Rozh, men senare dömdes istället Fuad Ali till tolv års fängelse för mordet. Sedan dess har många spekulerat i att Sachit ”goade” Rozh Shamal.

För en bredare allmänhet är Sachit framförallt avskydd för att han deltog i en synnerligen brutal gruppvåldtäkt av en tonårig flicka på Järvafältet i juni 2014. Flickan gruppvåldtogs av upp till sju personer, och fick en pistol uppkörd i underlivet, vilket ledde till kraftiga inre blödningar. Sachit dömdes i december samma året till två år och sex månaders fängelse för grov våldtäkt.

När Expressen publicerade ett reportage om Sachit strax efter mordet på Einár mörkades Sachits våldtäktsdom vilket ledde till hård kritik på sociala medier.

När uppgiften om att Sachit skjutits ihjäl spreds på sociala medier på juldagen reagerade många med glädje och genom att sprida hat och hån mot Sachit. Många passade även på att kritisera Expressen för förra årets kontroversiella publicering.

Live by the sword, die by the sword.

