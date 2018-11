Hemlös man hjälte – försökte stoppa terrorist med kundvagn

MELBOURNE När en terrorist i Melbourne gick till angrepp med kniv mot förbipasserande och poliser tog hemlösa Michael Rogers upp kampen mot terroristen, beväpnad med en kundvagn. Nu är Rogers hjälte i Australien.

På fredagen drabbades Melbourne i Australien av ett terrordåd när Hassan Khalif Shire Ali satte eld på ett fordon med gascylindrar och sedan angrep förbipasserande med kniv.

Tre personer blev knivhuggna av terroristen, varav den 74-åriga restaurangägaren Sisto Malaspina skadades så svårt att han avled.

När polisen kom till platsen gick Ali till angrepp även om poliserna. Men polisen fick hjälp av en otippad hjälte i form av den hemlösa Michael Rogers, som med hjälp av en kundvagn försökte avvärja terroristens attacker mot poliserna – bara meter från det brinnande fordonet.

Nu har 46-åriga Rogers blivit Australiens hjälte, och en insamling till Rogers har samlat ihop 117 000 dollar, rapporterar Sky News.

Rogers förklarade för lokala media att hans handling var ”en ögonblickets ingivelse”.

– Jag ville bara hjälpa till och göra någonting rätt för första gången i mitt liv, sade Rogers.

– Jag såg kundvagnen, så jag tog den och sprang och kastade den rakt på honom. Jag träffade men fick inte ned honom. Och jag gjorde det ett par gånger men fick inte ned honom, berättade Rogers om sitt ingripande.

Istället sköt polisen Ali som senare avled på sjukhuset. Ali var av somaliskt ursprung och var känd av den australiensiska säkerhetstjänsten sedan tidigare.

Rogers rådiga ingripande filmades av vittnen och han har blivit känd som ”the trolley man” (”kundvagnsmannen”) på sociala media i Australien.

Fear not Melbournians……you can sleep well tonight knowing that #TrolleyMan is watching over our wonderful city #BourkeSt #BOURKESTREETINCIDENT #bourkestattck pic.twitter.com/2Vt7z2GTfI

— BDavin68 (@bdv1968) 9 november 2018