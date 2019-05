Hetoo: Weinsteins advokat blir av med arbetet på Harvard

Harvey Weinstein

Harvey Weinsteins bolag Miramax har producerat moderna klassiker som Pulp Fiction.

2017 rapporterade The New York Times och The New Yorker att Weinstein anklagades för våldtäkt och sexuella övergrepp av flera kvinnor.

Flera av kvinnorna framträdde senare öppet, bland dem fanns skådespelare som Asia Argento, Rosanna Arquette, Angelina Jolie, Samla Hayek och Lena Headey.

Weinstein arresterades i maj 2018 i New York, och släpptes mot borgen. Rättegången börjar i juni i år.

Anklagelserna mot Weinstein bidrog till att göra Metoo-rörelsen viral, vilket ledde till anklagelser om sexuella övergrepp mot flera kända svenska namn.