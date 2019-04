Högsta Domstolen ska avgöra om IS är en terroristorganisation

Är den Islamiska Staten en terroristorganisation? Nu ska frågan avgöras i Högsta Domstolen, som gett partiellt prövningstillstånd för ett rättsfall där en 37-årig man dömts till sex månaders fängelse för att ha spritt propaganda för bland annat IS på Facebook.

Att mannen spred uppmaningar via Facebook om att ”stödja bröderna i fronten” anser HD redan är bevisat, rapporterar SVT.

– Frågan är inte om han suttit vid datorn utan om gärningen är straffbar enligt svensk terrorlagstiftning, säger vice chefsåklagare Hans Ihrman till SVT Nyheter.

Frågan Högsta Domstolen ska avgöra är om den Islamska Staten och Al Nusra-fronten var att betrakta som terroristorganisationer när Facebook-inläggen gjordes år 2013.

Mannens försvarare menar att organisationerna i första hand var stridande parter i det syriska inbördeskriget, och att det inte är olagligt att stödja en sida i ett krig.

– Man kunde inte se att IS begick några terrorbrott, man kunde se att de var en stridande grupp. Bilden av IS har ändrats hos många människor. Många har ändrat sin åsikt efter att de såg allting som IS stod för, säger mannen själv till SVT.

Hovrätten menade emellertid att de båda organisationerna var att betrakta som terroristorganisationer redan 2013.

”Såväl Islamiska staten som Jahbat al-Nusra utgör enligt hovrätten tydliga exempel på terroristorganisationer som vid tidpunkten för åtalet, om inte uteslutande så i vart fall upprepat och systematiskt, begick sådan särskilt allvarlig brottslighet som avses med åtalet” skrev Hovrätten i sin dom, som nu ska prövas av Högsta Domstolen.

