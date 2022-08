Hör rånarens vrål när 80-åringen sköt snabbast: ”Han sköt av mig armen!”

En 80-årig butiksägare i Kalifornien hyllas som en hjälte efter att han skjutit en rånare som sprang tillbaks ut till sina kumpaner vrålandes ”han sköt av mig armen”. Allting fångades på butikens övervakningskameror, inklusive den skadskjutna rånarens vrål.

Övervakningsfilmen visar hur rånaren kommer in i butiken Norco Market & Liquor i Norco, Kalifornien med ett halvautomatiskt gevär som han riktar mot butiksägaren medan han ropar ”Freeze, hands in the air”. Men då avlossar den 80-åriga butiksägaren ett skott från sitt eget gevär mot rånaren, som vrålar och vänder i dörren.

Läs även: Onanerade på badstrand – sköts ihjäl av 76-årig nakenbadare

På filmen från övervakningskameran utanför affären ser man den BMW som rånarna färdas i. En maskerad man med halvautomatiskt gevär har just klivit ut ur bilen när han hör skottet och kumpanens vrål.

Mannen vänder då genast tillbaks till bilen, medan den skadade rånaren kommer springande, vrålandes ”Han sköt av mig armen!” flera gånger.

Läs även: Sköt kvinna genom halsen – träffades i benet och dog

Fox 11 rapporterar att butiksägaren drabbades av en hjärtattack efter skottdramat. Han har fått sjukhusvård och förväntas återhämta sig.

Hans anställda berättar för kanalen att butiksägaren såg rånaren komma maskerad och beväpnad ut ur bilen genom övervakningskameran, så att han var redo för honom när han kom in genom dörren.

– Han bara förberedde sig, och han stod där, siktade och sköt, berättar Marnia Tapia.

Polisen har gripit tre misstänkta — Justin Johnson, 22, från Inglewood, Jamar Williams, 27, från Los Angeles, och Davon Broadus, från Las Vegas, på ett sjukhus, rapporterar New York Post.

Den huvudmisstänkte, en 23-årig man, är kvar på sjukhuset i kritiskt men stabilt tillstånd. Hans identitet har ännu inte avslöjats, men när han skrivs ut från sjukhuset kommer han att skickas till Robert Presley Detention Center där hans kumpaner redan sitter häktade som misstänkta för rån med en borgen satt på 500 000 dollar.

– I det här fallet avvärjde en lagligen beväpnad medborgare ett våldsamt brott och skyddade sin egen säkerhet, när han konfronterades med flera beväpnade misstänkta, säger Riverside County Sheriff’s office i ett uttalande.

Läs även: Rappare utmanade häcklare på Instagram – sköts ihjäl efter fem minuter