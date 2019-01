Hotell kräver Migrationsverket på miljonersättning för förstörda rum

SVERIGE Slitage och stölder för miljonbelopp. Det blev en saftig nota för de hyresvärdar som hyrde ut bostäder till Migrationsverket, och myndigheten vill inte betala ersättning. Nu drar en av hotellägarna myndigheten inför skranket.

Förra året rapporterade Hem & Hyra att Migrationsverket krävdes på 190 miljoner kronor i ersättning för ”onormalt slitage” och rena stölder från de tillfälliga migrantboenden man hyrde under flyktingkrisen.

– Mycket av slitaget hade kunnat undvikas om man inte hade placerat så många personer i samma rum eller hade haft personal på plats som kunde visat hur saker fungerar i Sverige. Vi bad om att få pengar till en halvtidstjänst, men fick nej. I stället måste våra hyreshus totalrenoveras nu. Det är fuktskador, mögel, trasiga fönster, fuktskadade golv, trasiga handfat och tvättstugor, sade Bengt Reinus vid Front Line Fastigheter till Hem & Hyra.

Migrationsverket har dock bara gått med på att betala ut 80 miljoner i ersättning till hyresvärdarna – något som nu har fått den Halmstad-baserade hotellkedjan Way In Hotel AB att driva ärendet juridiskt.

Way In Hotel vill ha totalt över 21 miljoner kronor i återställandekostnader för fyra olika anläggningar med sammanlagt 231 rum som fått tjäna som asylboenden under senare år. Den största anläggningen är Arena Hotell i Halmstad, och där behöver ägaren 9 miljoner för att återställa rummen.

Enligt Hem & Hyra handlar det bland annat om att byta ut vattenskadat parkettgolv, skaffa nya gardiner för att de gamla saknas, reparation av nedklottrade element, och röksanering. Migrationsverket bestrider ersättningsbeloppen och menar att det är ägaren som har brustit i löpande underhåll.

