Hübinette: ”Jag tror att ETC ljuger”

Kajsa Ekis Ekmans ledartext hos Dagens ETC om kopplingarna mellan Kyiv Independent – som LO-tidningen Arbetet inlett ett samarbete med – och den nazistiska Azovbataljonen har lett till ett stort bråk inom den svenska vänstern. Nu blandar sig rasismforskaren Tobias Hübinette in i bråket – på Kajsa Ekis Ekmans sida.

Efter att en text av Kajsa Ekis Ekman om kopplingar mellan den hyllade ukrainska tidningen Kyiv Independent och nazistiska Azovbataljonen publicerats av Dagens ETC fick tidningen hård kritik av flera tongivande profiler som menade att tidningen gick Putins ärenden och spred rysk propaganda.

Dagens ETC valde till sist att avsluta samarbetet med Ekman, men hävdade att det inte berodde på den text man godkänt och publicerat, utan en tidigare kommentar som Ekman skrivit på Instagram om kanalen Russia Today.

Ekman svarade på ett inlägg publicerat av rasismforskaren Tobias Hübinette om olika SD-företrädare som framträtt på Russia Today. ”Det skulle jag också gjort, RT har mycket kvalitativ journalistik. Nu låter det i Sverige som det är en propagandasite men så är det ju inte riktigt” skrev Ekman till Hübinette.

Nu kommenterar Hübinette bråket i ett inlägg på Facebook, där han kritiserar Dagens ETC för tidningens agerande.

”Jag tror för det första att ETC ljuger – d v s jag tror inte att det handlar om vad Kajsa skrev på mitt Instagram-konto utan om att ETC hamnade i ett sådant blåsväder för att inte säga ”shitstorm” efter att ha publicerat Kajsas artikel om Kyiv Independent att tidningen riskerade att börja lida rejält ekonomiskt och kanske upplevde ETC i förlängningen t o m att tidningens själva existens var hotad och i panik sparkades därför Kajsa” skriver Hübinette.

”Jag tycker för det andra inte att det är rätt att göra som ETC nu har gjort trots att Kajsa och jag inte är överens i synen på RT. Jag har själv genom åren både fått sparken och blivit utfryst, isolerad, marginaliserad och hårt stämplad och massivt stigmatiserad av olika anledningar och vid ett alltför stort antal tillfällen och vet därför av egen erfarenhet att det inte är särskilt behagligt och sällan rättvist” fortsätter Hübinette.

