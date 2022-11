Hundratals aktivister gripna efter stormning av flygplats

NEDERLÄNDERNA Hundratals klimataktivister greps efter att ha stormat flygplatsen Schiphol utanför Amsterdam på lördagen. I bilder från händelsen ser man hur aktivisterna sätter sig på landningsbanan och blockerar flygplan från att lyfta.

Bakom sabotaget låg organisationen Extinction Rebellion samt det nederländska kapitlet av Greenpeace.

I en video syns den nederländske skådespelaren Sieger Sloot sitta framför ett flygplan och säga att de gör det här för att bland annat stoppa alla privatflyg.

Today Extinction Rebellion and @GreenpeaceNL are blocking all private jets on #Schiphol from flying. Rebel & actor @SiegerSloot: "We’re doing this because Schiphol and all private jets have to stop. Fewer flights. More trains. That’s our message." #SOSfortheClimate #ShrinkAvation pic.twitter.com/5WGW7g542H

— Extinction Rebellion Nederland (@NLRebellion) November 5, 2022