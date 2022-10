Nu hyllar Amnesty klimatvandalism

Amnesty International hyllar och försvarar klimataktivisternas vandalism, med bland annat uppmärksammade angrepp på konstverk, i en film på sociala medier. Enligt Amnesty är det en rättighet att vandalisera för klimatet. Men kritiken mot Amnestys senaste korståg för att klimataktivister ska slippa straff är hård.

Nyligen har Amnesty Sverige gått ut med kritik mot att tolv klimataktivister från gruppen Återställ Våtmarker dömdes till villkorliga domar och skyddstillsyn efter att ha blockerat E4:an i augusti, vilket ledde till att en ambulans stoppades.

– Amnesty ser med stor oro på att domstolen dömer i strid med vad folkrätten kräver av Sverige, sade Amnesty Sveriges generalsekreterare Anna Johansson i ett pressmeddelande.

Enligt Amnesty bryter det mot folkrätten att åtala aktivister som blockerar vägar för sabotage.

– Det saknas praxis att tillämpa sabotage-brottet på det här sättet och från ett rättsstatligt perspektiv är det oroande att Sveriges domstolar börjar bedöma utövande av fri- och rättigheter som allvarliga brott, utan diskussion och lagändring, i strid med praxis och FN:s rekommendationer, säger Anna Johansson.

På torsdagen gick Amnesty International ut med sitt stöd till den vandalism klimataktivister ägnat sig åt i Europa den senaste tiden. I ett inlägg på Twitter delar Amnesty International en film som visar några av de mest uppmärksammade aktionerna, bland annat två attacker på konstverk.

”Aktivister över hela världen använder civil olydnad för att uppmärksamma klimatkrisen” skriver Amnesty i filmen, och visar ett klipp där klimataktivister motiverar sin attack på konstverk.

– Vi är i en klimatkatastrof och ni är alla rädda för tomatsoppa eller potatsmos på en tavla, säger en av aktivisterna på filmen, samtidigt som hon är fastlimmad under en vandaliserad tavla.

Amnesty skriver sedan att ”flera regeringar svarar hårt” genom att gripa och åtala aktivisterna. Helt fel enligt Amnesty.

”Civil olydnad är en legitim form av protest och en viktig taktik för klimataktion. Och tiden börjar ta slut” skriver Amnesty.

Kritiken på Twitter är hård mot Amnestys senaste utspel.

Damaging our common cultural herritage, something that is classified as a war crime if done in war, is no legitimate method but a crime that deserves to be punished. That Amnesty is lending its name to these actions shows how far the organisation has strayed. No support for you. — Furir Švejk (Triarius)🌻 (@GsonHenke) October 27, 2022

@amnesty I have supported you for over 40 years, but this is the feather on the camel's back. To support criminal acts against works of art is indefensible. Art is NOT responsible for climate change!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! — Stuart Russell (@StuartR92034479) October 27, 2022

Dear @amnesty , I sympathise with the cause of reducing pollution, CO2-reduction, and treating our planet better. However, amplifying this type of activism is likely to cause more harm than good and is likely to reduce willingness to do something about said causes… — Toon Noppen (@ToonNoppen) October 28, 2022

Don’t support this kind of nonsense. It takes away the legitimacy of the cause and your organization. These people who damage property and vandalize art are criminals. — K (@JerseyCityFC) October 27, 2022

Amnestys svenska avdelning har nyligen även kritiserat Tidöavtalet, som man menar strider mot ”rättsstatens principer och andra mänskliga rättigheter”.

– Om förslagen som nu lagts fram blir verklighet, blir det ett hårt slag för stora grupper människor i vårt land. Rättsstatens principer och andra mänskliga rättigheter gäller alla människor, sade Anna Johansson, generalsekreterare för Amnesty Sverige.

