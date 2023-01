Idag chockhöjs elskatten – trots regeringens skattelöften

Trots utspel och löften från regeringspartierna M och KD under valrörelsen om att tillfälligt slopa elskatten och införa ”skattehöjarstopp” chockhöjs elskatten med den största höjningen någonsin den 1 januari 2023. Året inleds även med en höjning av skatten på alkohol och tobak.

Idag chockhöjs skatten på el för svenska elkonsumenter. Skatten höjs från 45 till 49 öre per kWh inklusive moms, vilket är den största höjningen av elskatten någonsin, skriver Dagens PS.

Elskatten höjs varje år, men förra året höjdes den bara med ett halvt öre per kWh. Anledningen till den kraftiga skattehöjningen i år, som är omkring åtta gånger högre än ett vanligt år, är att elskatten höjs i takt med inflationen.

Rekordhöjningen på 4 öre per kWh innebär omkring 80 kronor högre skatt per år för en liten lägenhet som förbrukar 2000 kWh per år, 240 kronor för en som förbrukar 4000 kWh per år och 800 kronor för en vanligt villa som drar 20 000 kWh per år.

I januari förra året lade Moderaterna ett förslag i finansutskottet om att slopa elskatten i januari och februari.

”Svenska hushåll pressas just nu av historiskt höga elpriser. Omfattande problem i energiförsörjningen medför stigande elpriser som slår hårt mot jobb och tillväxt och hushållens ekonomi. Politiken behöver vidta åtgärder som leder till lägre elpriser här och nu, liksom på sikt” skrev partiet.

Idag är Moderaterna det största partiet i den sittande regeringen, men har inte presenterat några förslag på slopad elskatt.

Även KD krävde en sänkning av elskatten. ”Stoppa vinterskatten på elnotan. KD kräver tillfällig sänkning av elskatten. Vi är redo att agera tillsammans så snart regeringen bjuder in till samtal” skrev partiledare Ebba Busch den 14 december 2021. Idag är Ebba Busch både energi- och näringsminister, samtidigt som elskatten tokhöjs.

Stoppa vinterskatten på elnotan. KD kräver tillfällig sänkning av elskatten. Vi är redo att agera tillsammans så snart regeringen bjuder in till samtal. https://t.co/3l5fLFqhuJ pic.twitter.com/T4sJihue62 — Ebba Busch (@BuschEbba) December 14, 2021

Året inleds dessutom med en höjning av skatterna på alkohol och tobak. Den skattehöjningen beslutades av den förra S-regeringen, vilket M och SD motsatte sig. Med M i regering och SD som stödparti genomförs emellertid skattehöjningen som planerat – trots att M gick till val på ”ett rakt skattehöjarstopp”.

Moderaterna går till val på ett rakt skattehöjarstopp. Inga nya skatter får införas eller höjas förrän vi får bra valuta för de skattepengar vi redan betalar. pic.twitter.com/bujeoZbdCj — Moderaterna (@moderaterna) July 4, 2022

