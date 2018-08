Internetplattformar bannar konspirationsteoretikern Alex Jones

USA Facebook, Apple, Youtube och Spotify bannlyser nu Alex Jones och hans sajt Infowars. Den kände amerikanske konspirationsteoretikern ska ha brutit mot företagens policy kring ”hate speech”.

Brittiska Guardian rapporterar att Apple var först av de stora plattformarna att ta bort innehåll som producerats av Alex Jones och hans kanal Infowars. Facebook, Spotify och Youtube följde efter och plockade bort podcasts och annat innehåll som lagts upp av den amerikanske medieprofilen.

Enligt plattformarna har Alex Jones brutit mot deras riktlinjer. Bland annat handlar det om deras policy kring ”hate speech”, som ungefär har samma innebörd som den svenska lagen om hets mot folkgrupp. En talesperson för Facebook säger att man har tagit bort fyra av Alex Jones sidor för att de glorifierar våld och ”använder ett avhumaniserande språk för att beskriva transpersoner, muslimer och invandrare”.

Alex Jones är en färgstark medieprofil som är känd bland annat för olika konspirationsteorier om 11 september. Han tror också att amerikanska skolskjutningar fejkas för att vänsterpolitiker ska kunna införa striktare vapenlagar.

Infowars-redaktören Paul Joseph Watson kommenterar den senaste tidens händelser på Twitter, och kallar det en ”utrensning”. Twitter är också en av få internetjättar där Alex Jones fortfarande får finnas.

Remember when the left opposed power monopolies imposed by giant corporations?

It’s becoming a distant memory.

”It’s OK when we do it.”https://t.co/ZdhVxEzWj6

— Paul Joseph Watson (@PrisonPlanet) 6 augusti 2018