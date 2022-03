Invaderade Ukraina – nu vill Ryssland ha fotbolls-EM

RYSSLAND Mitt under brinnande invasionskrig mot Ukraina har Ryssland lämnat in en intresseanmälan om att få arrangera fotbolls-EM 2028, skriver det europeiska fotbollsförbundet Uefa. Landet meddelar även sitt intresse om att få arrangera mästerskapen 2032.

Utöver Ryssland har även Turkiet samt Storbritannien (där England, Wales, Nordirland och Skottland tävlar med egna landslag) tillsammans med Irland meddelat sitt intresse om att få arrangera EM 2028.

Enligt The Guardian förväntades Storbritannien/Irland att tilldelas mästerskapen innan Ryssland meddelade sitt intresse på onsdagen, vilket var sista dagen för att skicka in en intresseanmälan. Även Turkiet deklarerade sent omsider att man var intresserade av att arrangera EM 2028 eller EM 2032.

Det ryska fotbollslandslaget skulle egentligen ha mött Polen i ett VM-playoff till Qatar 2022 under mars månad. Men efter att Polen tillsammans med Sverige och Tjeckien (som Ryssland hade kunnat möta i en slutlig playoff-match) deklarerat att de vägrade spela mot det ryska landslaget beslutade Fifa att stänga av landet från VM-turneringen.

Utöver landslaget har ryska fotbollsklubbar stängts av från att delta i internationella turneringar. I samband med landets intresseanmälan varnar Uefa för att fler sanktioner kan riktas mot Ryssland ifall de går vidare med en formell ansökan om att få arrangera mästerskapen, rapporterar The Guardian.

I Sverige reagerar bland annat fotbollsexperten Patrick Ekwall med bestörtning över det ryska beskedet.

Det verklighetsfrånvända i att Ryssland idag ansökt om att arrangera fotbolls-EM 2028.

Beslutet om vilka som får arrangera fotbolls-EM 2028 och 2032 kommer att tas i september 2023.

