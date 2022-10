Iran portas från Nobelfesten

Nu portas även Irans ambassadör från Nobelfesten, rapporterar Expressen. Att Jimmie Åkesson samt ambassadörerna för Ryssland och Belarus portas samtidigt som Irans ambassadör varit välkommen har fått hård kritik under veckan.

– I det här läget så är det extremt anmärkningsvärt om man bjuder in ambassadören för den stat som just nu riktar sitt våld mot fredliga demonstranter som dessutom i stor utsträckning består av forskare, akademiker och konstnärer, sade tidigare statsrådet Ardalan Shekarabi (S) till Expressen under torsdagen.

Nu har Nobelstiftelsen tagit intryck av kritiken och portar även Irans ambassadör från Nobelfesten. Nobelstiftelsen skriver till Expressen att man vad det gäller Ryssland och Belarus har följt den svenska och europeiska diplomatiska linjen mot länderna, en linje som inte existerade mot Iran.

”Trots att Sverige och andra europeiska länder ännu inte har någon motsvarande diplomatisk linje gällande Iran, är frågan under utveckling och vi bedömer givet den allvarliga och eskalerande situationen att Irans ambassadör inte bör bjudas in till Nobelprisutdelningen” skriver Nobeltiftelsen vidare till Expressen.

Läs även: Iran välkomnas på Nobelfest