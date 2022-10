Iransk stats-TV hackades: ”Våra ungdomars blod är på dina händer”

IRAN På lördagskvällen blev den iranska statstelevisionen hackad, rapporterar BBC. Under en nyhetssändning avbröts programmet och ersattes av en protest mot landets högste ledare – Ali Khamenei.

På skärmen dök först en mask upp, vilket senare följdes av en bild på Khamenei omringad av lågor och ett kikarsikte mot hans huvud.

Under honom fanns sedan en bild på Mahsa Amini – den 22-åriga iransk-kurdiska kvinnan som landets sedlighetspolis anklagas för att ha mördat – samt tre andra unga kvinnor som dött i protesterna mot regimen.

Enligt den persiska nyhetskanalen Iran International ska bilderna ha ackompanjerats av texten ”Våra ungdomars blod är på dina händer” samt en ramsa med slagorden ”kvinna, liv och frihet”. Därtill fanns en uppmaning om att gå med i protesterna.

#BREAKING The Edalat-e Ali hacktivist group hacked the Iranian state TV's live news broadcast, displaying a photo of Khamenei with the verse "The Blood of Our Youths Is on Your Hands" along with photos of #MahsaAmini and three other girls killed in #IranProtests. pic.twitter.com/dYM7flUBQt

— Iran International English (@IranIntl_En) October 8, 2022