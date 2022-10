Få iranier flyr landet – stannar och slåss när skolflickor gör uppror

Filmer som filmats av privatpersoner i Iran de senaste dagarna visar hur skolflickor på flera platser i landet gör uppror mot regimen. Samtidigt är det få iranier som försöker fly landet, rapporterar SVT från gränsen mellan Iran och grannlandet Irak.

Samtidigt som den iranska regimen ökar förtrycket mot sitt protesterande folk har SVT har besökt gränsövergången mellan Iran och Irak, där det visar sig att få människor försöker fly landet.

– Det vi har fått veta är att det är allt färre människor som kommer över gränsen. Dels så hoppas de att det här ska leda till förändring. Sen är det många som är rädda på grund av brutaliteten från regimen och säkerhetsstyrkorna. Så många stannar hemma, säger SVT:s Mellanösternkorrespondent Samir Abu Eid.

Abu Eid påpekar även att många iranier vill stanna kvar i landet och slåss för en förändring, trots att trycket från regimen ökar.

– För många, framförallt för unga kvinnor, är det en revolution som pågår. De vill vara kvar och fortsätta sin kamp för frihet och demokrati.

Samtidigt har SVT:s team svårt att ta sig in i landet, där ett folkligt uppror har pågått i flera veckor.

– Vad jag vet så finns det inga internationella journalister på plats i Iran. Även i vanliga fall så är det oerhört svårt att få visum och få komma och rapportera inifrån Iran. Just nu är det helt omöjligt, säger Samir Abu Eid.

– Det vi får förlita oss till är bilder från sociala medier som vanliga människor filmat. Några oberoende internationella journalister finns inte inne i Iran, de inhemska har gripits.

Filmer som sprids från Iran de senaste dagarna visar hur framförallt unga skolflickor gör öppet uppror mot den islamistiska regimen.

Today in Iran, schoolgirls remove their compulsory hejab and chant “death to the dictator” while stomping on the photos of their rulers pic.twitter.com/ipQPSZhsvC — Karim Sadjadpour (@ksadjadpour) October 3, 2022

A girls' school in Iran brought a member of the IRGC-run Basij paramilitary to speak to students. The girls welcomed the speaker by taking off their headscarves & chanting "get lost, Basiji". Teenage girls have been at the forefront of protests for days.pic.twitter.com/kvskgB8qas — Kian Sharifi (@KianSharifi) October 5, 2022

Video of school girls walking down a street in Tehran without a hijab chanting “Death to the Dictator.” There are scenes of these acts of protest among school children throughout #Iran. #MahsaAmini pic.twitter.com/CKAr00i3td — Jason Brodsky (@JasonMBrodsky) October 4, 2022

This video is going viral on Iranian twitter. Girls at a school in Karaj are booing and kicking out the pro-regime principal. They’ve also removed their forced hijabs In an unprecedented development, high schools in Iran are protesting too#MahsaAmini pic.twitter.com/WDHmbMU9kO — Vahid Yücesoy 🇺🇦 (@vahid_yucesoy) October 3, 2022

I’ve never seen anything like this in the Islamic Republic of Iran… schoolgirls without mandatory hejab,chanting "We don't want the Islamic Republic" & "Khamenei is a murderer, his reign is nullified.” And it’s happening in several places. #IranProtests #iran #MahsaAmini pic.twitter.com/Jwx1wJP0r0 — Roxana Saberi (@roxanasaberi) October 3, 2022

Protesterna mot islamisk diktator i Iran är med oförminskad styrka inne i sin tredje veckan. ”Död åt diktator”! pic.twitter.com/WJsXSEppYq — Nima Rostami (@NimaRostami5) October 1, 2022

