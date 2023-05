Israels utrikesminister besökte Sverige för första gången på över 20 år

Israels utrikesminister Eli Cohen besökte på måndagen Sverige, vilket Times of Israel kallar för ”ett nytt tecken på förbättrade relationer mellan länderna”. Cohens Sverigebesök är det första av en israelisk utrikesminister på 22 år.

– Vi öppnar en ny sida i relationerna mellan Israel och Sverige, efter åratal då Sverige har intagit en kritisk linje mot Israel, säger Cohen i ett uttalande.

Utrikesminister Tobias Billström kallade mötet med Cohen ”väldigt bra och produktivt” i ett inlägg på Twitter. ”Syftet var att ytterligare stärka de bilaterala relationerna mellan Sverige och Israel och att diskutera globala och regionala frågor av gemensamt intresse” skriver Billström vidare.

A very good and productive meeting with @elicoh1 in Stockholm today. The first one in 20 years, so long overdue. The purpose was to further strengthen the bilateral relations between Sweden and Israel and to discuss global and regional issues of mutual interest. https://t.co/FnAZswBeMl

— Tobias Billström (@TobiasBillstrom) May 15, 2023