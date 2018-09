Italiensk minister: Vi behöver få fler barn – istället för att ta in afrikanska migranter

ITALIEN Den italienske ministern Matteo Salvini rörde upp starka känslor hos sina europeiska kollegor när han på en konferens slog fast att italienarna behöver få fler barn istället för att ta in afrikanska migranter ”för att ersätta de barn vi inte får”.

Det var på en konferens i Wien om migrantkrisen som den italienske inrikesministern och vice premiärministern Matteo Salvini fällde kommentarer som fick den luxemburgske utrikesministern Jean Asselborn att gå i taket.

Salvini, ledare för högerpartiet Lega Nord, sade att han inte håller med de som säger att Europa behöver invandring för att motverka problemet med åldrande befolkningar.

– Jag har ett helt annat synsätt. Jag anser att jag sitter i regeringen för att se till att våra unga medborgare får det antal barn de brukade få för några år sedan, och att inte flytta över Afrikas bästa unga till Europa, sade Salvini enligt Breitbart.

69-årige Jean Asselborn blev märkbart irriterad av kommentaren och muttrade ”bla, bla, bla” medan italienaren talade. Salvini tillade då att det kanske var något som Luxemburg behövde, men att man i Italien hellre får fler barn än tar in ”moderna slavar för att ersätta de barn vi inte får”.

Den uppretade Asselborn får då ett utbrott och påpekar att Luxemburg tagit in tusentals italienare som arbetskraftsinvandrare. Han säger slutligen ”merde, alors” – ungefär ”skit, då”.

Salvini lade själv ut ett klipp på Twitter som visar fransmannens utbrott:

Paragona i nostri nonni emigrati ai clandestini che sbarcano oggi, vuole più immigrati in Europa e conclude urlando: “Merda”.

Ma in Lussemburgo, paradiso fiscale che non può dare lezioni all’Italia, non hanno nessuno di più normale che faccia il Ministro??? #Asselborn pic.twitter.com/CGMh4cBY49

— Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 14 september 2018