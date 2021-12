James Bond-producent öppnar för icke-binär 007

STORBRITANNIEN James Bond-producenten Barbara Broccoli är inte främmande för att göra spionkaraktären icke-binär i framtiden.

– Vi måste bara hitta rätt skådespelare, säger hon enligt The Independent.

Daniel Craig har gjort sin sista film i rollen som James Bond, och nu spekuleras det om vem som kan fylla hans skor och om det eventuellt kan bli en kvinna.

I podcasten Girls on film fick producenten Barbara Broccoli frågan om det kan bli ett könsbyte på den populära karaktären. Hon svarade att Bond kommer att förbli en man, och att man i stället bör skapa nya roller för kvinnor.

Hon fick sedan frågan om karaktären kan bli icke-binär i framtiden, det vill säga någon som identifierar sig som varken man eller kvinna.

– Vem vet, jag tror att det är öppet. Vi måste bara hitta rätt skådespelare (”Who knows, I think it’s open, you know? We just have to find the right actor”), svarade hon då.

Läs även: Nya New York-borgmästarens varning till BLM efter upploppshot: ”Inte min stad”

Läs även: Bussförare var för kort – fick sparken