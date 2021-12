Nya New York-borgmästarens varning till BLM efter upploppshot: ”Inte min stad”

NEW YORK BLM-ledaren Hawk Newsome har hotat med upplopp om New Yorks nyvalda borgmästare Eric Adams återinför hårda tag mot kriminella i New York. Men nu ger Adams svar på tal.

– Vi kommer inte kapitulera för de som säger ”vi ska bränna ned New York”. Inte min stad, säger den tidigare poliskaptenen Adams.

I november vann den tidigare poliskaptenen Eric Adams (Dem) valet till Borgmästare i New York. Inför valet lovade Adams att återinföra hårda tag för att bekämpa den ökande brottsligheten i New York, bland annat genom att återinrätta en brottsbekämpande undercover-enhet som upplöstes under BLM-demonstrationerna.

BLM-ledaren Hawk Newsome, som var med och grundade BLM New York, hotade då med ”upplopp”, ”eld” och ”blodspillan” om Adams infriar sina löften.

– Om de tror att de kan gå tillbaka till de gamla sättets polisarbete kommer vi gå ut på gatan igen. Det kommer bli upplopp. Det kommer bli eld, och det kommer bli blodsppillan, sade Newsome efter ett möte enligt New York Post.

Nu ger Adams svar på tal. På ett möte för Polisens idrottsförening på Harvard Club varnar han BLM för att försöka ge sig på New York.

– Vi kommer inte kapitulera för de som säger ”vi ska bränna ned New York”. Inte min stad, sade Adams enligt New York Post.

– Vi kommer inte ha en stad där anarkister kommer utifrån och går in i samhällen som Queens och förstör på grund av sina egna själviska behov.

