Jämförde migrantförvar med koncentrationsläger – nu bjuds hon in av polske Dominik att se nazisternas dödsläger

USA Efter att hon jämfört amerikanska migrationsförvar med koncentrationsläger bjuds den demokratiska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez till Europa av polske politikern Dominik Tarczyński för att se riktiga koncentrationsläger med egna ögon.

Den amerikanska kongressledamoten Alexandria Ocasio-Cortez är i blåsväder efter att hon jämfört amerikanska migrationsförvar med koncentrationsläger.

– USA driver koncentrationsläger vid vår södra gräns, och det är precis vad det är. Om det inte stör dig… jag vill prata med människor som är tillräckligt bekymrade över mänskligheten för att säga att ”aldrig mer” betyder någonting, sade Ocasio-Cortez i en livesändning på Instagram tidigare i juni.

Uttalandet fick hård kritik av både Republikaner och Demokrater som menade att Ocasio-Cortez med sitt uttalande förringade Förintelsens fasor. Men Ocasio-Cortez stod fast vid sitt uttalande.

– Vad det gäller de skrikande republikaner som inte vet skillnaden: koncentrationsläger är inte samma sak som dödsläger. Koncentrationsläger betraktas av experter som ”massinternering av civila utan rättegång”. Och det är exakt vad den här administrationen gör, sade Ocasio-Cortez enligt The Hill.

Ocasio-Cortez distinktion imponerade inte på From the Depths, en grupp som arbetar med att upplysa om Förintelsen. Gruppen bjöd in Ocasio-Cortez till en guidad tur till koncentrations- och förintelselägren Auschwitz-Birkenau, Mauthausen och Majdanek under ledning av organisationens president, den 93-årige Edward Mosberg som överlevde Förintelsen.

”Möjligheten du får att besöka nazistiska koncentrationsläger tillsammans med herr Mosberg, en 93-årig överlevare av historiens mest brutala folkmördarregim, kommer ge dig möjligheten att bli vittne till ett vittne, något vår generation sorgligt nog blir den sista att göra, på grund av att överlevare går bort i en allt snabbare takt” skriver organisationen i sin inbjudan.

Även den polska politikern Dominik Tarczyński (Lag och Rättvisa), som vid en Brexit kommer att ta plats i EU-parlamentet, bjuder in Ocasio-Cortez att bevittna koncentrations- och förintelselägrens fasor.

Tarczyński har bjudit in Ocasio-Cortez i ett brev, som han publicerar i ett inlägg på Facebook där Tarczyński skriver att ”Jag bjuder formellt in Alexandria Ocasio-Cortez till Polen, där Adolf Hitler skapade det värsta systemet av koncentrationsläger som världen någonsin har sätt, så att hon kan se att vinna politiska poäng med överdriven retorik är oacceptabelt i samtida västerländska samhällen”.

Alexandria Ocasio-Cortez kom in i representanthuset för delstaten New Yorks 14:e distrikt för Demokraterna i valet 2018 efter att hon överraskande besegrat Joseph Crowley i demokraternas primärval.

I det följande valet till representanthuset besegrade hon republikanen Anthony Pappas med 79 procent av rösterna, och blev därmed vid 29 års ålder den yngsta kvinnan som valts in i kongressen.

Ocasio-Cortez kallar sig socialist men har i intervju med CBS sagt att det inte innebär Sovjet eller Venezuela. Utan snarare ”det vi ser i Storbritannien, Norge, Finland och Sverige”, enligt Ocasio-Cortez.

Hon arbetade för Bernie Sanders kampanj under valet 2016, har en kandidatexamen i internationella relationer vid Boston University och arbetade som bartender i Bronx innan hon blev politiker.